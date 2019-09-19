В Приморье следователи опрашивают пограничников, которые пострадали после нападения браконьеров в Японском море. Ранения получили четверо. Отмечается, что они находятся в госпитале Владивостока, угрозы их жизни и здоровью нет.

В Приморье следователи опрашивают пограничников, которые пострадали после нападения браконьеров в Японском море. Ранения получили четверо. Отмечается, что они находятся в госпитале Владивостока, угрозы их жизни и здоровью нет.А вот нападавшим может грозить пожизненный срок, сообщает телеканал "Россия 24". Всего в рамках уголовного дела задержаны больше 160 нарушителей. Все они граждане КНДР. Как отметили в ФСБ, среди рыбаков-нелегалов есть пострадавшие. Им оказана помощь.Во вторник две шхуны под флагом КНДР были замечены в исключительной экономической зоне России. Они вели незаконный промысел. Во время досмотра судна, экипаж оказал вооружённое сопротивление. В погранслужбе уточнили, оборудование для незаконного промысла, улов и сами лодки, которые изъяли у браконьеров, доставят в Находку не раньше пятницы.