Жительница Краснодарского края 25-летняя Анастасия Гузик потеряла 4-летнюю дочь Веру. Малышка скончалась от сильных побоев. В студии программы Пусть говорят на Первом канале убитая горем мать рассказала, что именно произошло с ребенком.

Жительница Краснодарского края 25-летняя Анастасия Гузик потеряла4-летнюю дочь Веру. Малышка скончалась от сильных побоев. В студии программы "Пустьговорят" на Первом канале убитая горем мать рассказала, что именно произошло с ребенком.Анастасия познакомилась с Виктором в Интернете. Виртуальныйроман быстро стал реальным, уже через три месяца влюбленные поженились Новыймуж принял двоих детей Гузик – 4-летнюю Веру и 2-летнего Кузьму – обещал любитьи оберегать их как своих.Новоиспеченный супруг не имел постоянной работы, частооставался с детьми, когда их мать уходила на заработки. Каждый день Анастасия просиламилостыню у входа в церкви. Серьезным подспорьем была пенсия по инвалидности,которую получала Гузик.Виктор начал распускать руки почти сразу после свадьбы. Наглазах у Насти он проявлял жестокость к ее детям."Это произошло 24 августа, в субботу. Он пришел рано сработы, посчитал что дети и меня не позвали, и ему не открыли калитку, и я кнему не вышла, он сильно разозлился, стал бить мою дочь Верочку, которая наданный момент покойная. Я стала ее защищать, он ударил меня по голове. Я упала, он ударил меня несколько раз ногами вживот, чтобы я не смогла ее защитить", – рассказала Анастасия Гузик в сегодняшнемвыпуске программы "Пусть говорят".Виктор избивал маленькую Веру ногами, удары наносил поголове и спине. По рассказам жителей станицы продолжалось это три дня. Все этовремя Вера плохо ела и говорила, что болит голова. Родители не реагировали наее жалобы. На третьи сутки малышка потеряла сознание. Испугавшись, отчим вызвал"скорую". Медикам он сказал, что ребенок упал с лестницы. До больницы девочкудовести не успели. У знав о смерти Веры, отчим исчез. Полиция уже нашла Виктора,сейчас он находится в СИЗО.Теперь Анастасии грозит лишение родительских прав на маленького Кузьму. Сейчасмальчик в центральной больнице района. У двухлетнего брата Веры такжезафиксировали побои. Мать к нему не пускают.Теперь вся станица называет Анастасию детоубийцей. Об этомже твердит биологический отец убитой девочки – Владимир Перескоков, он тожепоявился в студии ток-шоу "Пусть говорят". В смерти Веры он винит Анастасию.Сразу после трагедии между родителями малышки произошелсерьезный конфликт. Анастасия прокляла Владимира прямо в момент отпеваниядочери в церкви. В отместку тот не пустил ее на кладбище. Только через девятьдней после смерти ребенка мать узнала, где похоронена ее наследница. Теперь Перескоковхочет пройти ДНК-экспертизу, чтобы доказать, что Кузьма его сын. Он хочетзабрать мальчика себе.Перескоков рассказал ведущему шоу Дмитрию Борисову, что умолялАнастасию отдать ему дочь. От соседей он узнал, что отчим бьет девочку.Владимир обратился в органы опеки, но это ни к чему не привело."Зафиксирована черепно-мозговая травма, ноги побитые, на нейне было живого места, перелом позвоночника", – рассказал безутешный отец встудии .Перескоков также поведал, что ушел от Гузик, так как та ему изменяла.По его словам, в 2016 году Анастасия бросила дочь и ушла бродяжничать с некиммужчиной. Нагулявшись, она выкрала у него Веру."Сложно говорить, у меня даже дрожит голос. Три дня ребенок,видимо, получал какие-то побои. После этого жаловался маме", – прокомментировалуслышанное ведущий шоу Дмитрий Борисов.После в эфире программы обнародовали результаты экспертизы ДНК,которую провели между маленькой Верой и Владимиром Перескоковым. Девочкадействительно была биологической дочерью мужчины.