Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о поведении телеведущей. Он считает, что Ксения Собчак ведет себя на людях крайне неприлично.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался оповедении телеведущей. Он считает, что Ксения Собчак ведет себя на людях крайненеприлично.Собеседник "Дни.ру" прокомментировал случай,произошедший много лет назад между телеведущей и Аллой Пугачевой, когдаПримадонна отчитала журналистку. Манукян считает, что Ксении Собчак поделомдосталось на орехи.По его словам, Ксению Собчак публично слишком малоругают мэтры эстрады. "Для меня очевидно, что она ведет себя в публичной жизникрайне неприлично. Ее свадьба с Богомоловым, на мой взгляд, это апофеозпошлости. Хотя, не исключаю, что она считает это верхом креатива", – словесно отхлесталтелеведущую эксперт.Вадим Манукян рассказал, как познакомился с критикомСергеем Соседовым, который ранее поведал об инциденте между Ксенией Собчак и АллойПугачевой. Это произошло в ноябре 2017 года на 50-летии певца ИгоряНаджиева."Сначала был концерт Игоря, а потом афтерпати дляблизких людей Наджиева. Игорь представил меня своим друзьям, и в этот моментСоседов сказал, что поддерживал меня, когда я опубликовал свою инициативу онеобходимости изменений в новогодней развлекательной сетке Первого канала, накоторую очень болезненно отреагировали Пугачева, Киркоров и другие звездышоу-бизнеса", – поделился Манукян.Они начали регулярно общаться с критиком на тему отечественногошоу-бизнеса. "С некоторых пор Соседов разочаровался в творчестве Пугачевой иКиркорова, регулярно их критикует. У Пугачевой, на мой взгляд, действительнобыло мало крутых хитов, но "Я летала" и "Поживи в моейшкуре" мне действительно понравились", – отметил эксперт.Он добавил, что многое из того, что в последние годыделает Филипп Киркоров, ему не по душе. "Но я являюсь настоящим фанатом"Евровидения" и отдаю должное тому, что Киркоров со своей Dream Teamпрактически ежегодно там показывают", – добавил Манукян.При этом он напомнил, что в январе 2019 года публичнозаявлял, что именно Киркорову нужно снова помочь России завоевать"хрустальный микрофон" на "Евровидении". "Ведь не секрет,что в последние годы он помогал другим странам, а России лишь однажды в тандемес Лазаревым", – сказал Манукян.Он посчитал, что после злоключений на"Евровидении" Юлии Самойловой пора бы уже было вернуть Россию в топконкурса. И действительно, Лазарев вместе с Киркоровым были выбраны в качествеучастников от России. "Соседова почему-то очень обидело то, что я публичнопредложил Киркорову поехать на "Евровидение" от России. Он начал публичнокритиковать мою позицию, а потом полностью прервал общение. Знаете, я очень нелюблю критиканов", – признался Манукян."Моя позиция совершенно иная. Если человек что-тосделал хорошо, и у него очевидный успех, то я не стану критиковать даже хорошее.У Соседова, похоже, другой подход. Насколько я вижу, если человек в его глазахпрофессионально умер, то он слова доброго больше не скажет в его адрес", -заключил Манукян. Он полагает, что именно так Соседов относится к Пугачевой иКиркорову."Я считаю это весьма непрофессиональным подходом.Для меня очевидно, что музыкальный критик не должен себе позволять ничегоподобного", – заявил Вадим Манукян.