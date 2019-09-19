К мужчине подбежали трое молодых людей, которые, угрожая физической расправой и используя предмет, похожий на пистолет, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились телефон, денежные средства и документы...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на гражданина.В дежурную часть ОМВД России по району Люблино обратился 28-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что на Совхозной улице к нему подбежали трое молодых людей, которые, угрожая физической расправой и используя предмет, похожий на пистолет, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились телефон, денежные средства и документы. После этого злоумышленники сели в припаркованный автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Автомобиль впоследствии был брошен на территории района. Ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ими оказался 27-летний приезжий.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18