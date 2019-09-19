Угрожая предметом, похожим на нож, потерпевшему связали скотчем руки, взяли ключи от его автомашины, из бардачка которой похитили денежные средства...
Оперуполномоченные УУР ГУ МВД России по г.Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ВАО и ОМВД России по району Гольяново задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении .
В службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестные на сутки арендовали квартиру на Щелковском шоссе и совершили заказ в интернет-магазине по продаже мобильных телефонов. После того, как сотрудник организации приехал по указанному адресу с товаром, злоумышленники втолкнули его в квартиру. Угрожая предметом, похожим на нож, связали скотчем руки, взяли ключи от его автомашины, из бардачка которой похитили денежные средства. После чего отпустили потерпевшего. Сумма ущерба составила около 980 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на Шереметьевском шоссе. Им оказался 42-летний приезжий из ближнего зарубежья.
По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание остальных участников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73