Угрожая предметом, похожим на нож, потерпевшему связали скотчем руки, взяли ключи от его автомашины, из бардачка которой похитили денежные средства...

Оперуполномоченные УУР ГУ МВД России по г.Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ВАО и ОМВД России по району Гольяново задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении .В службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестные на сутки арендовали квартиру на Щелковском шоссе и совершили заказ в интернет-магазине по продаже мобильных телефонов. После того, как сотрудник организации приехал по указанному адресу с товаром, злоумышленники втолкнули его в квартиру. Угрожая предметом, похожим на нож, связали скотчем руки, взяли ключи от его автомашины, из бардачка которой похитили денежные средства. После чего отпустили потерпевшего. Сумма ущерба составила около 980 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на Шереметьевском шоссе. Им оказался 42-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание остальных участников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73