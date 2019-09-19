Новый состав Московской городской думы собрался сегодня на первое заседание. Председателем избран Алексей Шапошников.

Новый состав Московской городской думы собрался сегодня на первое заседание. На должность спикера парламента были выдвинуты кандидатуры Алексея Шапошникова (он спикером Мосгордумы шестого созыва) и Елены Шуваловой (член партии КПРФ). Большинство депутатов проголосовали за назначение председателем Мосгордумы Алексея Шапошникова.В ответном слове он поблагодарил народных избранников за доверие и отметил, что Мосгордума остается живой дискуссионной площадкой, где обсуждаются самые актуальные проблемы, передает ТАСС.На первом заседании депутаты также утвердят количество комиссий, изберут председателей комиссий и их заместителей.Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли в Единый день голосования 8 сентября. Ни в ходе голосования, ни при подведении итогов также не было зафиксировано никаких жалоб ни от наблюдателей, ни от членов комиссий.25 мест получили самовыдвиженцы, которых поддерживала "Единая Россия", КПРФ получили 13 мест, "Яблоко" — четыре места, "Справедливая Россия" — три места.