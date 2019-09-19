Сотрудников Федеральной службы судебных приставов сделали государственными служащими. Соответствующий закон принят на пленарном заседании в российской Думе.

Сотрудников Федеральной службы судебных приставов сделали государственными служащими. Соответствующий закон принят на пленарном заседании в российской Думе.Как поясняют парламентарии, документ позволит повысить профессиональные требования к сотрудникам ФССП, дать им необходимую законодательную базу для работы и, конечно, защитит права граждан, которые сталкиваются с судебными приставами, пишет агентство РИА Новости.Кроме того, приставам порой приходится заниматься охраной опасных преступников, проводить расследования, и даже пресекать правонарушения, поэтому логично предъявлять к ним те же требования, что и, например, к полицейским.