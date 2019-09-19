Журналисты провели целое расследование, чтобы узнать личность супруга Марии Мироновой, которая ждет второго ребенка. По их данным, речь идет об актере, который значительно младше Маши.

Журналисты провели целое расследование, чтобы узнать личность супруга Марии Мироновой, которая ждет второго ребенка. По их данным, речь идет об актере, который значительно младше Маши.По некоторым данным, Мария Миронова вышла замуж еще в 2017 году. Однако актриса не относится к той категории знаменитостей, которая рассказывает прессе о каждом своем чихе. Скорее наоборот, Маша предпочитает не распространяться о своей частной жизни. Поэтому известие о беременности актрисы стала полной неожиданностью как для журналистов, так и для ее многочисленных поклонников.Миронова не говорит, кто стал ее, предположительно, четвертым мужем, но и не скрывает, что счастлива в законном браке. "Я встретила свою большую любовь, хотя в Википедии об этом не написано. Муж сильно меня изменил. Работа, конечно, никуда не делась. Но я уже бегу, несусь скорее к семье. Потому что она и есть моя жизнь. Я хочу успевать жить – сажать деревья, общаться с любимыми людьми, с семьей, друзьями, своими кошками…" – призналась в недавнем интервью Мария Миронова.Журналисты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же стал супругом актрисы. Их старания не прошли даром. Как утверждает , возлюбленным артистки стал ее коллега Андрей Сорока. С ним Мария Миронова стала выходить в свет именно в 2017 году. Красавец-блондин, молоденький актер Губернского театра, которому едва исполнилось 25 лет, сопровождал актрису на презентациях стихотворных сборников, кинопремьерах. Но когда видел, что его снимают, стремительно скрывался от камер.Однако весной прошлого года по какой-то причине Сорока покинул театр. Но, как утверждают коллеги , артист не сидит без дела. "Работает он, не бездельничает, но где – никто не знает. Несколько раз его видел, ездит на черном Машином "Мерседесе", огромном таком джипе, купленном три года назад. Несколько раз попадал в аварии, к счастью, несерьезно. И живут они в Машином загородном доме, в элитном поселке "Княжье озеро", – рассказали репортерам люди из окружения .