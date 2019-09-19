В японском городе Осака проходит турнир ВТА с призовым фондом 750 тысяч долларов. Российская теннисистка Варвара Флинк не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований.

В японском городе Осака проходит турнир ВТА с призовым фондом 750 тысяч долларов. Российская теннисистка Варвара Флинк не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований.В матче второго круга Варвара встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и проиграла в двух сетах. Обе партии завершились с одинаковым счетом 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут.Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал соревнований, где предстоит сыграть с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.