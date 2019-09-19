Слухи об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко ходят уже год. И хотя глава республики по этой теме почти не высказывается, дыма без огня, как известно, не бывает. Батька решил лично развеять слухи.

Слухи об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко ходят уже год. И хотя глава республики по этой теме почти не высказывается, дыма без огня, как известно, не бывает. Батька решил лично развеять слухи.Эксперты поговаривают, что Лукашенко хочет передать власть человеку из семьи.Но от таких планов белорусский лидер демонстративно открестился. "Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", – заявил президент.Рано или поздно Александру Лукашенко придется расстаться спрезидентским креслом, уверен политологАлександр Добровольский. По его словам, белорусский лидер хочет для себя исвоей семьи "нормальной жизни"."Единственное, что он, как говорят, на тигре сидит.Если спрыгнуть, тигр его съест", – отметил эксперт в эфире программы"Беседа" на телеканале "БЕЛСАТ".Ведущая передачи Светлана Калинкина отдельно остановилась накандидатуре старшего сына политика. Политологи неисключат, что в списке предпочтений Батьки43-летний Виктор находится на первом месте.Но Добровольский призвал не делать скоропалительных выводов.По его мнению, не верит, что кто-либо кроме него способен удержатьситуацию в республике. Даже собственный сын не вызывает у него доверия,подчеркнул эксперт.Лукашенко сам создал себе неразрешимую проблему,сосредоточив в своих руках все нити управления. "Все другие привыкли ктому, что они ни к чему не способны, и если проявишь инициативу, получишь порукам. Кем надо быть, чтобы заставлять все общество ждать твоей смерти?!" -задался вопросом Добровольский.О том, что делает ставку на членов семьи, ранееговорил политолог Дмитрий Болкунец. Он не исключил, что белорусский лидер хочетоставить власть старшему сыну Виктору, чтобы тот впоследствии передал еемладшему брату Николаю.