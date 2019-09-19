Немецкий наставник чемпионов Франции из Пари Сен-Жермен Томас Тухель прокомментировал для журналистов победу своей команды над мадридским Реалом (3:0) в домашнем матче Лиги чемпионов. Он отметил, что играть без Неймара, Мбаппе и Кавани непросто.

Немецкий наставник чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал для журналистов победу своей команды над мадридским "Реалом" (3:0) в домашнем матче Лиги чемпионов. Он отметил, что играть без Неймара, Мбаппе и Кавани непросто.Как уже сообщали 33Live.RuRu, три ведущих игрока "ПСЖ" в матче с "Реалом" на поле не вышли из-за травм: "Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может помочь нам, — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА. – Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять груз ответственности с игроков. Но, конечно, невозможно играть без них каждый матч, нам нужны все игроки".Говоря о матче, наставник парижан отметил: "Это была действительно командная игра как с мячом, так и без него. Игроки готовы работать и становиться лучше. Сегодня мы это доказали, хотя делать это каждые три дня непросто".Тухель отметил автора голевого дубля Ди Марию: "Он в течение года показывал, что способен играть вот так. Его левая нога волшебна, его статистика в "ПСЖ" исключительна. Он всегда играет ключевую роль, забивая и отдавая пасы. Он и в защите очень полезен. Он закрыл Карвахаля и был хорош слева в игре с Бернатом".