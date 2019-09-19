В московском аэропорту Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса. Первую посадку совершил самолет Аэрофлота, прилетевший из Санкт-Петербурга.

В московском аэропорту Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса.Первую посадку на новую ВПП совершил самолет "Аэрофлота", прилетевший из Санкт-Петербурга. По традиции воздушное судно было встречено на аэродроме водной аркой, передает РИА Новости.Открытие взлетно-посадочной полосы переносили несколько раз. Сначала планировали начать ее эксплуатацию в июне, затем в июле, потом еще раз перенесли на 1 сентября.Длина новой полосы — 3200 метров, ее ширина – 60 метров. По данным Минтранса, открытие ВПП-3 позволит увеличить количество взлетов и посадок с 65 до 90 в час.