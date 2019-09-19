Обеспечить препаратом малыша с редким генетическим заболеванием суд обязал департамент здравоохранения администрации Владимирской области.

Обеспечить препаратом малыша с редким генетическим заболеванием суд обязал департамент здравоохранения администрации Владимирской области.Беда в семью Оксаны и Владимира Пучковых пришла 3 года назад. Родители воспитывают двоих детей. Младшего Захара и старшую - Марию. Сейчас девочке 6 с половиной лет. Она росла здоровым, активным ребёнком, ходила в детский сад, но в 2016-ом начались первые проблемы. К настоящему времени девочка утратила все навыки. Она не говорит, не ходит, не может самостоятельно сидеть и даже держать голову. Владимирские медики заподозрили эпилепсию, но точный диагноз поставили в Москве. У Маруси, а как выяснилось позже, и у её брата Захара - нейрональный цероидный липофусциноз. Генетическая болезнь прогрессирует постепенно. Сейчас семья борется за Захара. У него пока лишь небольшая задержка речевого развития. Остановить течение болезни может только дорогостоящий препарат "Церлипоназа альфа". В облздраве семье отказали. Пучковым пришлось обратиться в суд.Оксана Пучкова, мама Марии и Захара: "Болезнь прогрессирует, и с каждым днём становится всё страшнее и страшнее... Захар, слава Богу, пока держится. Захару сейчас 3,5. У Маруси всё началось в три года. 3 года 1 месяц ей было."Евгений Бурцев, заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора: "По итогам рассмотрения нашего дела, суд также согласился с нашей позицией, и постановил обязать департамент здравоохранения администрации Владимирской области обеспечить данного мальчика лекарственным препаратом. Хочу отметить, что лекарство очень дорогостоящее. Для того, чтобы в течение одного года Захар был обеспечен лекарством, необходимо 52 миллиона 800 тысяч рублей. Это только на 1 год."Как подчёркивает Евгений Бурцев, заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора, судебный процесс был длительным. Всё это время, отмечают в прокуратуре, облздрав возражал против выполнения требований, заявленных в иске. Сейчас счёт идёт на недели и дни. С учётом характера заболевания - быстротекущего - суд обязал департамент немедленно выполнить судебное решение. Есть ли шанс у Захара? Все подробности - в репортаже Марии Платанюк в следующих выпусках "Вестей".