В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба Анжи Махи Идрисова.

В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщил официальный представитель МВД по Дагестану. Обыск в доме подтвердил подозрения силовиков — были найдены несколько автоматов и пистолетов, а также боеприпасы к ним. Арсенал сняли на видео.В коллекцию бывшего футбольного функционера попали два АКМ-47, карабин "Вепрь-12", пистолеты Стечкина, ТТ, ПМ, Glock и граната F6, а также бейсбольные биты и ножи. Имеется ли у Индрисова разрешение на владение оружием, не уточняется. Кроме того, у него обнаружили крупные суммы денег и поддельные автомобильные номера.Идрисов был назначен на должность вице-президента "Анжи" 5 марта 2017 года, позже он покинул футбольный клуб.