Майор полиции Роман Голованов оперативно нашел подозреваемого в нанесении побоев дочери женщины, обратившейся в отдел полиции с благодарностью.

В Отделение МВД России по Селивановскому району Владимирской области со словами благодарности в адрес участкового уполномоченного майора полиции Романа Голованова обратилась местная жительница.Женщина рассказала, что несколько дней назад во время прогулки по лесу незнакомый мужчина, проходя мимо, беспричинно ударил её дочь. Сразу же после случившегося потерпевшая вместе с мамой обратились в полицию.Участковый уполномоченный полиции Роман Голованов, выслушав заявительницу, предпринял все необходимые меры, чтобы установить злоумышленника. Уже через несколько дней подозреваемый был задержан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.Местная жительница выразила искреннюю благодарность, отметив профессионализм и оперативность полицейского.