Два миллиона рублей – столько получит семья погибшего в горячей точке журналиста. Новые правила выплат пострадавшим сотрудникам СМИ утверждены правительством России и опубликованы на портале правовой информации.

Два миллиона рублей – столько получит семья погибшего в горячей точке журналиста. Новые правила выплат пострадавшим сотрудникам СМИ утверждены правительством России и опубликованы на портале правовой информации.Если журналист выжил, но нетрудоспособен более чем на 90%, то он может рассчитывать на сумму не ниже 1 миллиона рублей. Чем меньше ущерб здоровью, тем, соответственно, ниже выплаты – примерно 100 тысяч рублей за каждые 10% потерянной трудоспособности.