Мужчина сообщил, что приехал по вызову на улицу Бутырский Вал, где четверо неизвестных, севших в салон, напали на него и отобрали портмоне с деньгами и документами, после чего скрылись...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали четверых мужчин, подозреваемых в нападении на водителя такси», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился 30-летний житель столицы, работающий водителем такси. Мужчина сообщил, что приехал по вызову на улицу Бутырский Вал, где четверо неизвестных, севших в салон, напали на него и отобрали портмоне с деньгами и документами, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемых – 23-летнего жителя Подмосковья и троих ранее судимых приезжих мужчины в возрасте от 21 до 22 лет. Похищенное имущество, деньги и документы у злоумышленников изъяты и возвращены заявителю.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, звонить по телефонам: (495) 650-59-00, (495) 650-99-03 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60