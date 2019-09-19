Причина - плановые ремонтные работы. В субботу с 8 утра и до полудня электричества не будет в микрорайонах Деченский, Ефимьево, Текмаш и на улицах Калинина, Соковка, Быковка.

Причина - плановые ремонтные работы. В субботу с 8 утра и до полудня электричества не будет в микрорайонах Деченский, Ефимьево, Текмаш и на улицах Калинина, Соковка, Быковка. В тот же день, но с 13 до 17 часов света не будет в частном секторе микрорайона Толмачово. В Воскресенье, 22 сентября отключат энергию в микрорайонах Север, Автовокзал, Поповка, Петрино и Ярцево.