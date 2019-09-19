В спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат Аппарата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия...
18 сентября 2019 года в спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат Аппарата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия.
В соревнованиях приняли участие 63 сотрудника (из которых 3 женщины) ,представлявших 16 команд аппарата ГУ МВД России по г. Москве.
По результатам проведенных соревнований, в личном первенстве места распределились следующим образом:
1 место занял Кулезнев Денис (ЦПП ГУ);
2 место – Агузов Игорь (ЦППС ГИБДД);
3 место – Славинский Алексей (ЦППС ГИБДД).
В командном первенстве:
1 место – ЦПП ГУ;
2 место – ЦППС ГИБДД;
3 место – ЭКЦ