В спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат Аппарата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия...

18 сентября 2019 года в спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат Аппарата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия.В соревнованиях приняли участие 63 сотрудника (из которых 3 женщины) ,представлявших 16 команд аппарата ГУ МВД России по г. Москве.По результатам проведенных соревнований, в личном первенстве места распределились следующим образом:1 место занял Кулезнев Денис (ЦПП ГУ);2 место – Агузов Игорь (ЦППС ГИБДД);3 место – Славинский Алексей (ЦППС ГИБДД).В командном первенстве:1 место – ЦПП ГУ;2 место – ЦППС ГИБДД;3 место – ЭКЦ