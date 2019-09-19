Арктический циклон ускорил включение тепла. Мониторинг показал, что в ряде школ в классах температура воздуха не поднимается выше +18.

Глава городской администрации подписал постановление. Арктический циклон ускорил включение тепла. Мониторинг показал, что в ряде школ в классах температура воздуха не поднимается выше +18. По закону отопительный сезон начинают, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов. А во все дома тепло придет до конца месяца.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимир: "С 19 сентября начинается поэтапный запуск теплоносителя в объекты социальной сферы. Это наши муниципальные детские сады, школы. Затем к теплу поэтапно будут подключаться многоквартирные жилые дома. Мы планируем, что втечении предпоследней сентябрьской недели к теплу будут подключены абсолютно все потребители этой коммунальной услуги."