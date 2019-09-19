Накануне состоялось расширенное заседание региональной призывной комиссии.

Накануне состоялось расширенное заседание региональной призывной комиссии. Его провеливрио заместителя Губернатора по внутренней политике Игорь Моховиков и военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин, сообщает пресс-служба администрации области.В осенний призыв, который стартует 1 октября и завершится 31 декабря 2019 года, Владимирская область должна отправить на военную службу около 1300 человек.«Задание достаточно напряжённое, но вполне выполнимое. Наша общая задача – провести эту работу слаженно, с надлежащим качеством, без срывов сроков отправки команд», – подчеркнул Игорь Моховиков.Между тем, осложнить ситуацию с призывом может отсутствие здания областного сборного пункта, отвечающего установленным требованиям.«Администрация города Владимира уведомила военный комиссариат о том, что января 2020 года помещение на Лермонтова, 38а, где сейчас находится временный сборный пункт, будет использоваться для муниципальных нужд. Мы надеемся, что точки соприкосновения и общее решение с городской администрацией мы всё-таки найдём», – подчеркнул Владимир Кручинин.