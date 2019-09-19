В поликлинике горбольницы №3 Калининграда теперь можно в электронной очереди взять талончик Просто спросить, и посетителей примет старший регистратор. Калининградцы на это отреагировали с юмором, предложив также ввести в терминал окна с талончиками Мне просто отдать и Мне на минуточку.

В поликлинике горбольницы №3 Калининграда теперь можно в электронной очереди взять талончик "Просто спросить", и посетителей примет старший регистратор.Как рассказали РИА Новости в региональном Минздраве, за две недели, что действует это нововведение, возможностью "просто спросить" воспользовались 500 пациентов.Среди вопросов, которые чаще всего задают люди: как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист и как получить направление в областную больницу.Калининградцы на это отреагировали с юмором, предложив также ввести в терминал "окна" с талончиками "Мне просто отдать" и "Мне на минуточку", отмечает M.24.