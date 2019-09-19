На Всероссийском семинаре-совещании обсуждались актуальные вопросы, связанные с деятельностью подразделений по вопросам миграции на современном этапе. Об этом и о многом другом читайте в печатной версии газеты «Щит и меч».

В Россию прорубить окноЭта служба прошла славный путь от Петровской эпохи до наших дней, неоднократно доказывая важную роль. Самые актуальные вопросы, связанные с деятельностью подразделений по вопросам миграции на современном этапе, обсуждались на Всероссийском двухдневном семинаре-совещании, приуроченном к юбилею.Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой призвал начальников подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России по вопросам миграции быть не просто управленцами, а активно участвовать в формировании государственной политики, вскрывать недостатки, вносить предложения по их устранению. И, что немаловажно, проявлять инициативу по совершенствованию законодательства. Ведь именно низовые звенья службы, непосредственно взаимодействующие с населением, остро ощущают на себе все его погрешности.Дай, Джим, на службу лапу мне!Наши корреспонденты провели день в одном из лучших в СЗФО кинологическом центре – ЦКС УМВД по Вологодской области и узнали, что ничего человеческое собакам не чуждо. Например, они также стремятся к лидерству, стройной фигуре и… вкусной колбасе. В течение рабочего дня Юта и Цитана со своими наставниками Анатолием Цыгановым и Игорем Щербюком нашли в гаражных боксах наркотики, Вадим Марков с овчаркой Дональдом обследовали подозрительную сумку, оставленную в торговом центре. Кстати, хозяйка вернулась за поклажей, когда овчарка тщательно принюхивалась к её вещи. Из-за чего занервничала женщина, увидев такую картину?Из бани попал на нарыВ начале 80-х прошлого столетия прогремело так называемое Дело проклятых. Его фигуранты – молодая семейная пара – проникали в квартиры, чтоб обворовать хозяев. Причём делали они это и в присутствии последних. Образованные преступники изобретали ухищрённые методы, как-то перевоплотились в студентов-журналистов, которые пришли взять интервью у именитого ветерана.За что же квартирным ворам вынесли столь суровые наказания: женщине – 15 лет лишения свободы, а мужчине – расстрел?Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 35, а также на интернет-странице издания.