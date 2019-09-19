Накануне состоялось заседание комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства. До сведения депутатов в том числе довели информацию о деятельности муниципальных комбинатов питания.

Накануне состоялось заседание комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства.До сведения депутатов в том числе довели информацию о деятельности муниципальных комбинатов питания.Так, «Комбинат питания Школьный» осуществляет организацию питания 18 школ Ленинского района города, МАУДО «ДдюТ», МАУ «Ледовый комплекс Владимир». В школьных столовых обслуживается 12400 учащихся из них 10 400 получают горячее питание, остальные дети питаются через школьные буфеты, где также реализуется продукция собственного производства.«Комбинат питания «Сунгирь» обеспечивает горячим питанием учащихся в 15 школах Фрунзенского района, а также в 4 дошкольных группах на базе общеобразовательных организаций. В школьных столовых в 2018 году обслуживались 7 950 учащихся, охват горячим питанием составил 77%, сообщает пресс-служба городской администрации.К слову, сегодня портал сообщил о нарушениях в организации школьного питания, выявленных в ходе проверки 500 образовательных учреждений России.В большинстве организаций меню были разработаны без указания возрастной категории учащихся и без учета сезонности, ученые отметили несбалансированность рациона питания, в частности преобладание рафинированных жирных и углеводных продуктов и недостаток клетчатки, а также несоответствие объемов и состава подаваемых блюд заявленным стандартам.Отмеченные нарушения в рационе питания присутствовали более чем в половине проверенных образовательных организаций.