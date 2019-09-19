Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в судЖителя Струнино обвиняют в грабежах. Весной этого года в дежурную часть полиции обратился житель Тверской области, сообщивший, что у него похитили портативную колонку, стоимостью около 7 тысяч рублей. Правоохранителям потерпевший рассказал, что во время отдыха в компании колонку попросил одолжить малознакомый ему молодой человек. Получив отказ, парень самостоятельно взял чужое имущество и скрылся.Молодого человека задержали, он во всем сознался. Выяснилось, что недавно юноша еще и воровал продукты в магазине.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.