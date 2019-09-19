В Набережных Челнах у одинокой матери изъяли трех братьев-маугли. Мальчики, старшему из которых 12, а младшему - четыре года, практически не бывали на улице и ни с кем не общались, так что разучились говорить.

В Набережных Челнах у одинокой матери изъяли трех братьев-маугли. Мальчики, старшему из которых 12, а младшему — четыре года, практически не бывали на улице и ни с кем не общались, так что разучились говорить, отмечают "Челнинские известия".В квартире инспекторы по делам несовершеннолетних не нашли ни детской одежды, ни гигиенических средств, ни продуктов питания. Женщина 32 лет от роду, как выяснилось, работает уборщицей и практически не уделяет времени детям, рожденным от трех разных мужчин.Вместо развития мальчики деградировали, превратившись в своего рода городских маугли — ни ухаживать за собой, ни говорить они не умеют, людей чураются. После осмотра медики выявили у них многочисленные заболевания и умственную отсталость.Нерадивую мать после допроса отпустили под подписку о невыезде, мальчиков у нее забрали. Сейчас они проходят курс лечения в специализированном учреждении.За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ей грозит максимум до трех лет лишения свободы, но скорее всего все ограничится штрафом или обязательными работами.