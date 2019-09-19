Напомним, к категории "Детей войны "авторы законопроекта предлагают отнести жителей области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Напомним, к категории "Детей войны "авторы законопроекта - члены фракции большинства в областном парламенте - предлагают отнести жителей области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Сегодня обсудят 3 поправки. Первая - о 25% льготе по оплате жилья и коммунальных услуг для тех "детей войны", кто не пользуется никакими другими мерами социальной поддержки. Таких в регионе - около 11 тысяч. Вторая поправка устанавливает сроки вступления закона в силу - с 1 января 2020-ого. Ещё одна поправка - касается расширения перечня мер социальной поддержки. К льготам, которые прописаны в исходном варианте (от системной выплаты ко Дню Победы до внеочередного обслуживания в больницах) добавлены новые. Право на бесплатные юридические консультации.