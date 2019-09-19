Наступление бабьего лета в Москве откладывается. В ближайшие дни днем температура не превысит 10 градусов тепла, а 22 сентября скандинавский циклон принесет на территорию европейской части России дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

Наступление бабьего лета в Москве откладывается. В ближайшие дни днем температура не превысит 10 градусов тепла, а 22 сентября скандинавский циклон принесет на территорию европейской части России дожди с мокрым снегом и сильный ветер.Как уточняют синоптики, 22 сентября температура воздуха составит 5-7 градусов, что значительно ниже обычных многолетних значений. Порывы ветра по области местами могут достигнуть 20-25 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой Гидрометцентр.23 сентября атмосферное давление вырастет, осадки постепенно прекратятся, но особого тепла пока ждать не стоит — днем будет всего 5-10 градусов тепла.Ранее сообщалось, что потепление наступит в столице 23 сентября. Однако по словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, точно спрогнозировать наступление бабьего лета возможно только за 2-3 дня."Все заблаговременные предупреждения, надежды, которые мелькают в СМИ, вызывают удивление в Гидрометцентре. Видимо, ожидание настолько велико", — сообщил ТАСС Роман Вильфанд.