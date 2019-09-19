Борец Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль чемпионата мира в столице Казахстана. Накануне, вместе со сборной России, он прилетел в Москву, где его встретила владимирская делегация.

Борец Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль чемпионата мира в столице Казахстана. Накануне, вместе со сборной России, он прилетел в Москву, где его встретила владимирская делегация.В спорте, как и в жизни все решает не сила, а характер и воля к победе. Только превозмогая себя и оставляя все силы на ковре, можно чего-то добиться, уверен Чемпион мира этого года в весе до 72 килограммов Абуязид Манцигов из Владимира. К этому титулу он шел всю жизнь.Абуязид Манцигов, чемпион мира по борьбе 2019 года: "Уровень Чемпионата мира - он всегда высокий. Там слабых соперников не бывает, потому что изо всех стран приезжают первые номера. Просто я был настроен, был подготовлен очень хорошо. Я не планировал выигрывать досрочно. Но вышел, сделал свою борьбу, поработал по плану тренировок. Так получилось, выиграл досрочно."Абуязид Манцигов принес золотую медаль в копилку сборной России в первый же день финала чемпионата мира по борьбе, который проходил в Нур-Султане. Владимирский борец одержал досрочную победу над Арамом Варданяном из Узбекистана. Он просто деклассировал своего противника, проведя подряд 3 броска. Чистая и безоговорочная победа!Одним из первых владимирского чемпиона поздравил Президент России Владимир Путин. Телеграмма была размещена на официальном сайте Кремля"Вы достойно и ярко прошли путь к финалу, покорили зрителей и болельщиков мастерством и настроем на результат. И конечно, силой духа, настоящим борцовским характером, которые помогли вам взять верх в схватке за золото." - также Президент пожелал нашему спортсмену крепкого здоровья, успехов и удачи в покорении новых спортивных вершин. Победа на чемпионате мира – это успех и владимирской школы борьбы. Уроженец Чечни, 26-летний Абуязид Манцигов, уже несколько лет представляет 33 регион на всех соревнованиях. Он тренируется у мастера спорта СССР Надира МагомедоваНадир Магомедов, главный тренер Федерации спортивной борьбы Владимирской области: "У нас получилось, долго шли, но получилось...... Поздравляю ректора ВлГУ Анзора Михайловича, который предоставляет все возможности для этого."Абуязид - действующий чемпион России и чемпион Европы. Теперь нашему борцу не хватает только олимпийского золота. 32-е летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. За владимирского борца будет болеть вся страна.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести Владимир".