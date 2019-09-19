Накануне в эфир вышел очередной выпуск авторской программы Владимира Соловьева Вечер на телеканале Россия. Сказанное там возмутило некоторые украинские СМИ.

Накануне в эфир вышел очередной выпуск авторской программы Владимира Соловьева "Вечер" на телеканале "Россия". Сказанное там возмутило некоторые украинские СМИ.Во время передачи речь в очередной раз зашла об Украине. Владимир Соловьев предсказал Киеву судьбу Крыма. "Лет через сто Киев будет проситься, а мы будем смотреть и говорить: "Куда вы проситесь, вы и так давно наши!" – отметил он.Украинцы пришли в бешенство после такого заявления, сообщает . Эту тему моментально осветил Obozrevatel. Там обозвали Соловьева "скандальным рупором путинского режима", который озвучивает "неадекватные имперские фантазии". Кроме того, обиженные СМИ заявили, что это "топ-пропагандист Кремля".Напомним, что после референдума в 2014 году Крым вернулся в состав России. 98% жителей полуострова проголосовали за такое решение.