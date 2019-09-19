Накануне в эфир вышел очередной выпуск авторской программы Владимира Соловьева Вечер на телеканале Россия. Сказанное там очень возмутило некоторые украинские СМИ.

Накануне в эфир вышел очередной выпуск авторской программы Владимира Соловьева "Вечер" на телеканале "Россия". Сказанное там очень возмутило некоторые украинские СМИ.Во время передачи речь в очередной раз зашла об Украине. Соловьев, в свою очередь, Киеву фактически судьбу Крыма. Он считает, что столице не избежать своей судьбы."Лет через сто Киев будет проситься, а мы будем смотреть и говорить: "Куда вы проситесь, вы и так давно наши!"", – предсказал Владимир Рудольфович.Украинцы пришли в бешенство после такого заявления, сообщает . Эту тему на страницах своего издания моментально осветил украинский Obozrevatel. Они нагло обозвали Соловьева "скандальным рупором путинского режима", который публично рассказывает свои "неадекватные имперские фантазии". Кроме того, обиженные СМИ заявили, что Владимир - "топ-пропагандист Кремля".Напомним, пять лет назад, после проведения референдума в 2014 году, Крым вернулся в состав России. Жители острова сами принимали решение о переходе. 98 процентов проголосовали "за".