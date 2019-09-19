Прах воинов похоронят сегодня на воинском мемориале в деревне Ушаково Ельнинского района.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-vladimirskie-poiskoviki-obnaruzhili-ostanki-5-sovetskix-soldat.html" target="_blank">Владимирские поисковики обнаружили останки 5 советских солдат</a> - Прах воинов похоронят сегодня на воинском мемориале в деревне Ушаково Ельнинского района.
[url=https://33live.ru/novosti/19-09-2019-vladimirskie-poiskoviki-obnaruzhili-ostanki-5-sovetskix-soldat.html]Владимирские поисковики обнаружили останки 5 советских солдат[/url] - Прах воинов похоронят сегодня на воинском мемориале в деревне Ушаково Ельнинского района.