Прах воинов похоронят сегодня на воинском мемориале в деревне Ушаково Ельнинского района.

Владимирские поисковики областного объединения "Часовые памяти" приняли участие в Межрегиональной Вахте Памяти-2019, которая прошла на территории Смоленской области в Ельнинском районе.В окрестностях деревни Гурьево , где в 1941-ом и 1943-ем годах шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками, бойцы отряда "Амулет" Муромцевского лесотехнического техникума провели поисково-эксгумационные работы. Они смогли обнаружить останки 5 Советских солдат, но личных опознавательных знаков найти не удалось. Прах воинов похоронят сегодня на воинском мемориале в деревне Ушаково Ельнинского района.