Особый режим безопасности введен в Луганске. После неудавшегося теракта диверсанты пытались подорвать опоры автомобильного моста — все социально-важные объекты взяты под усиленную охрану. Исполнителя ищут, но у властей республики сомнений нет в том, кому может быть выгодна дестабилизация обстановки.

Особый режим безопасности введен в Луганске. После неудавшегося теракта диверсанты пытались подорвать опоры автомобильного моста — все социально-важные объекты взяты под усиленную охрану. Исполнителя ищут, но у властей республики сомнений нет в том, кому может быть выгодна дестабилизация обстановки.Под каждую железобетонную опору было установлено самодельное взрывное устройство в тротиловом эквиваленте примерно 15 килограммов. Три из них взорвались одновременно около часа ночи, а вот четвертое должно было сработать в тот момент, когда здесь находились взрывотехники, но этого не случилось — взрывное устройство было обезврежено вовремя.Место ЧП сразу же оцепили. Уголовное дело возбудили по статье теракт. В оперативный штаб вошли представители как силовых ведомств, так и министерств, отвечающих за восстановление и экономику. Этот объект имеет стратегическую важность."Обрушение данного моста могло повлиять на ухудшение экономической обстановки нашей республики. Это, прежде всего, подвозные пути к одному из хлебокомбинатов и, хочу отметить, конечно же в Украине поменялась власть, но методы и средства остались прежними", — прокомментировал ситуацию министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.Под путепроводом пролегает железнодорожная ветка. Движение по ней пришлось остановить на неопределенный срок. О том, что цель выбрана неслучайно, также свидетельствует то, что сегодня по этому мосту должен был пройти очередной гуманитарный конвой из России.Мост на день пришлось закрыть после подрыва, так как если сюда пустить большегрузный автомобиль, конструкция не выдержит и рухнет. Это не первый диверсионный акт, совершенный на территории ЛНР за последнее время.Надежды на нормализацию ситуации были связаны со вчерашними переговорами в Минске, которые украинская сторона, по сути, сорвала. По всей видимости, даже после смены власти в Киеве все еще остаются силы, которые против мира на Донбассе.