Они получат особые удостоверения и ряд льгот. В том числе и по оплате коммунальных услуг.

Сегодня в числе первых пунктов сессии Заксобрания во втором чтении принят закон о детях войны. Они получат особые удостоверения и ряд льгот. В том числе и по оплате коммунальных услуг.К категории "детей войны" относят тех, кому 3 сентября 45 года не исполнилось 18-ти лет. Таких в области порядка 100 тысяч. Этот закон называют "консолидированным". Его коллективно внесли сразу все фракции областного парламента. Фракция большинства в Заксобрании стала автором двух поправок. Первая - о двадцатипятипроцентной льготе по оплате жилья и коммунальных услуг для тех "детей войны", кто не пользуется никакими другими мерами социальной поддержки. Их насчитывается более 10 тысяч. Вторая устанавливает сроки вступления закона в силу - с 1 января 2020-ого, поскольку финансирование этих льгот можно включить только в бюджет следующего года. Третья поправка (ее внесли эсеры) предоставляет детям войны бесплатную юридическую помощь.Сергей Бирюков, председатель комитета Заксобрания со социальной политике и здравоохранению: "Комитет по социальной политике и здравоохранению рассмотрел внесенные поправки и рекомендует ЗС принять данный проект закона во втором чтении, с учетом трех согласованных поправок."