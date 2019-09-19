В казахстанском городе Хромтау 20-летний водитель без прав выезжал с парковки и сбил колону учащихся, идущую по обочине, а затем скрылся. Пострадали 9 детей.

В казахстанском городе Хромтау 20-летний водитель без прав выезжал с парковки и сбил колону учащихся, идущую по обочине во главе с преподавателем, а затем скрылся.Пострадали 9 детей. Позже, когда виновника аварии задержали, он рассказал, что не смог совладать с рулем, а уехал из-за испуга.К счастью, большая часть пострадавших отделалась синяками и царапинами, в больнице после осмотра на лечение оставили 3 детей.