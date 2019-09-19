Национальная сборная России по волейболу провела пятый матч на Кубке мира среди женщин, который продолжается в городах Японии. Россиянки встречались с соперницами из Доминиканской Республики и добились победы в пяти партиях со счетом 25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5.

Национальная сборная России по волейболу провела пятый матч на Кубке мира среди женщин, который продолжается в городах Японии. Россиянки встречались с соперницами из Доминиканской Республики и добились победы в пяти партиях со счетом 25:16, 25:23, 23:25, 23:25,:15:5..Выиграв две первых партии 25:16 и 25:23, наши волейболистки, видимо, посчитали дело сделанном. А сборная Доминиканской Республики не спешила капитулировать и выиграла третью партию 25:23. В четвертой россиянки вели в счете, но соперницы снова проявили характер и выиграли сет 25:23. Но уже в пятой партии наши девушки собрались и довели дело до победы 15:5. Счет матча 3:2.Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, набравшая 21 очко. Вклад Ксении Парубец – 19 очков. Еще 11 очков принесла Ирина Воронкова.Это четвертая победа нашей команды в пяти турах, и она входит в число лидеров турнира. Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 22 сентября. Они сыграются со сборной Сербии, которая выиграла три встречи из пяти.