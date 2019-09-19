Государственные инспекторы труда смогут взыскивать с работодателя долги по заработной плате в принудительном порядке. Соответствующий законопроект Госдума приняла в среду, 19 сентября. Это позволит защитить права работников, уверен спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Государственные инспекторы труда смогут взыскивать с работодателя долги по заработной плате в принудительном порядке. Соответствующий законопроект Госдума приняла в среду, 19 сентября. Это позволит защитить права работников, уверен спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан
от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные
им выплаты", – сказал спикер парламентским журналистам.
По текущему законодательству работники
могут обратиться в суд, напомнил Володин. Но для этого придется потратить время
и найти деньги на оплату юристов, подчеркнул председатель нижней палаты,
отметив, что у человека может не оказаться нужной суммы. Кроме того,
работодатель может затянуть судебные тяжбы, что оставит работника без
положенных средств.
"Это чревато рисками бедности и попадания в долговую
кабалу с "займами до зарплаты"", – подчеркнул Володин.
После окончательного принятия и вступления законопроекта в
силу у работника, помимо суда, появится возможность получить заработанные
средства с помощью трудовой инспекции. Она составит исполнительный лист о
принудительном взыскании. Большая часть компаний рассчитается с сотрудниками уже
на этой стадии, уверен Володин.
Также на пленарном заседании 19 сентября Госдума приняла
законопроект, направленный на поддержку отечественных производителей вина. Им предоставят налоговые льготы, а также бюджетные субсидии на возмездной и безвозмездной
основах. Появится возможность получения налогового вычета за
использование отечественного сырья в производстве вина.