Появились новые подробности относительно Анастасии Заворотнюк. Говорят, медики подобрали артистке нужное лечение.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-vrachi-prinyali-sudbonosnoe-reshenie-po-lecheniyu-zavorotnyuk.html" target="_blank">Врачи приняли судьбоносное решение по лечению Заворотнюк</a> - Появились новые подробности относительно Анастасии Заворотнюк. Говорят, медики подобрали артистке нужное лечение.
[url=https://33live.ru/novosti/19-09-2019-vrachi-prinyali-sudbonosnoe-reshenie-po-lecheniyu-zavorotnyuk.html]Врачи приняли судьбоносное решение по лечению Заворотнюк[/url] - Появились новые подробности относительно Анастасии Заворотнюк. Говорят, медики подобрали артистке нужное лечение.