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<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-vsplyla-pravda-o-romane-baranovskoj-i-izvestnogo-pevca.html" target="_blank">Всплыла правда о романе Барановской и известного певца</a> - Представитель телеведущей Элина Калинина прокомментировала слухи о любовной связи звезды и солиста Иванушек Кирилла Туриченко. Она сообщила, правда ли то, что Юлия Барановская закрутила интрижку с артистом.