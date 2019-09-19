ВК «Владимир» провел 2-й матч на предварительном этапе Кубка России в Казани. Соперником наших волейболистов были спортсмены клуба «Грозный».

Волейбольный клуб «Владимир» провел второй матч на предварительном этапе Кубка России в Казани. Соперником наших волейболистов были спортсмены клуба «Грозный». Команда, много лет выступавшая в Высшей лиге «А» и Суперлиге отечественного волейбола, в этом сезоне будет соперничать с владимирцами в чемпионате России среди команд Высшей лиги «А».Для наших ребят каждый матч на таком высоком уровне серьезная проверка и в тоже время полезная учеба для обретения опыта и уверенности в своих силах. В соперничестве с опытным коллективом из Грозного наши ребята проявили упорство, жажду борьбы и хотя уступили в итоге, показали себя с самой лучшей стороны, , сообщается на официальном сайте команды«Владимир» (Владимир) : «Грозный» (Грозный) 1:3 (27:25, 17:25, 25:27, 23:25).Результаты игр второго дня в Казани:«Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск) : «Енисей (Красноярск) 2:3 (25:23, 25:23, 20:25, 11:25, 14:16);«Зенит-Казань» (Казань) : «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 3:1 (22:25, 25:21,25:18,25:15).Сегодня 19 сентября ВК «Владимир» играет с динамовцами из Ленинградской области.