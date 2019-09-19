После хищения фигурант планировал пользоваться транспортом самостоятельно.

9 сентября в ОМВД России по Вязниковскому району обратился 34-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему мопеда. Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.Сотрудники полиции, получив описание транспортного средства, реализовали комплекс мер, направленных на розыск имущества и установление личности подозреваемого в хищении.В результате проведенной работы через несколько дней по подозрению в причастности к хищению был задержан 26-летний вязниковец.Полицейским фигурант пояснил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходил по одной из улиц Вязников, где увидел оставленный без присмотра мопед, который решил похитить, чтобы в дальнейшем пользоваться самостоятельно.В настоящее время в отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Мопед изъят сотрудниками полиции и возвращен законному владельцу.Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам: не оставляйте транспорт без присмотра! При возможности фиксируйте транспорт замком, даже если отлучаетесь ненадолго. Обязательно осмотрите объект, к которому собираетесь приковать свой транспорт: желательно, чтобы он был крепко зафиксирован.Сохраняйте документы, которые прилагаются к велосипеду, мотоциклу или мопеду при покупке, а также сделайте фото транспортного средства. В случае, если оно будет похищено, наличие информации на материальных носителях увеличит вероятность успешного завершения поисков.