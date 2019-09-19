Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал первым среди российских вузов в мировом рейтинге по трудоустройству выпускников.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал первым среди российских вузов в мировом рейтинге по трудоустройству выпускников.Кроме МГУ, в тройке лидеров оказались Санкт-Петербургский государственный университет и МГИМО. Всего в топ-500 вошли 13 ВУЗов России. Новичками в рейтинге этого года стали РУДН и Томский политехнический университет, сообщает телеканал "Россия 24".Британская компания QS ежегодно проводит исследование, где анализирует взаимосвязь между деятельностью высших учебных заведений и трудоустройством их выпускников. Возглавил общий рейтинг, как и в последние несколько лет, Массачусетский технологический институт из США.