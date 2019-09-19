Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, стал героем сегодняшнего выпуска ток-шоу На самом деле на Первом канале. Возлюбленную артиста – Марию Силуянову -обвиняли в многочисленных изменах.

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, сталгероем сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. Возлюбленнуюартиста – Марию Силуянову -обвиняли в многочисленных изменах.Екатерина Жаркова несколько месяцев работала няней в семьепевца Данко. Она заботилась о трехлетнем Руслане – сыне Марии от прошлыхотношений. В студии программы "На самом деле" Жаркова рассказала, что сталаневольным свидетелем измены работодательницы. Как выяснилось, няня незаметнозаписала на камеру мобильного встречу Марии с ее тайным ухажером."Я застала ее с любовником. Все происходило в ихквартире. Саша был на гастролях, он этого ничего не видел и не знал", -рассказала Екатерина Жиркова ведущему шоу Дмитрию Шепелеву.По словам экс-гувернантки, Мария постоянно, за малейшиепровинности, нападала на нее, таскала за волосы, а однажды даже пыталасьзадушить. Жиркова тянула с увольнением, так как очень привязалась к маленькому Руслану.Между тем, как только Силуянова поняла, что Екатерина знаето ее похождениях, она поспешила выпроводить няню из дома. Между женщинами завязаласьпотасовка. Жиркова отметила, что при увольнении обещанные деньги она так и неполучила.В эфире программы "На самом деле" появилась и сама МарияСилуянова. Невеста певца отрицала все обвинения."У нас сломалась стиральная машинка, как раз в тот момент,когда Саши не было дома, действительно, он был на гастролях. Я сказала Катевызвать сантехника. Она вызвала, пришел какой-то наглый мужик и начал меня домогаться",– рассказала Мария присутствующим на съемочной площадке.После к обсуждению присоединился певец Данко. Артист был внесебя от злости."Если сейчас выясниться, что это правда, то я тебя лишувсего, что возможно, потому что за последствия я не отвечаю", – набросился на возлюбленную Данко в программе .Данко подключили к детектору лжи. Певец подтвердил, чтоМария действительно плохо обращалась с Екатериной. Как-то артисту даже пришлосьразнимать невесту и няню.После в студии появился предполагаемыйлюбовник Силуяновой. Мужчина вышел в студию в маске, так как не хотел появлятьсяна телевидении, также он отказался называть свое настоящее имя.Такая секретность насторожила редакторов и экспертов ток-шоу,предполагаемого ухажера невесты певца тоже проверили на полиграфе. Выяснилось,что герой в маске и Екатерина Жаркова знакомы. Более того, это муж экс-няни. Супругихотели отомстить Марии за плохое обращение и невыплату заработной платы.