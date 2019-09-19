Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, стал
героем сегодняшнего выпуска ток-шоу На самом деле на Первом канале. Возлюбленную
артиста – Марию Силуянову -обвиняли в многочисленных изменах.
Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, стал
героем сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. Возлюбленную
артиста – Марию Силуянову -обвиняли в многочисленных изменах.
Екатерина Жаркова несколько месяцев работала няней в семье
певца Данко. Она заботилась о трехлетнем Руслане – сыне Марии от прошлых
отношений. В студии программы "На самом деле" Жаркова рассказала, что стала
невольным свидетелем измены работодательницы. Как выяснилось, няня незаметно
записала на камеру мобильного встречу Марии с ее тайным ухажером.
"Я застала ее с любовником. Все происходило в их
квартире. Саша был на гастролях, он этого ничего не видел и не знал", -
рассказала Екатерина Жиркова ведущему шоу Дмитрию Шепелеву.
По словам экс-гувернантки, Мария постоянно, за малейшие
провинности, нападала на нее, таскала за волосы, а однажды даже пыталась
задушить. Жиркова тянула с увольнением, так как очень привязалась к маленькому Руслану.
Между тем, как только Силуянова поняла, что Екатерина знает
о ее похождениях, она поспешила выпроводить няню из дома. Между женщинами завязалась
потасовка. Жиркова отметила, что при увольнении обещанные деньги она так и не
получила.
В эфире программы "На самом деле" появилась и сама Мария
Силуянова. Невеста певца отрицала все обвинения.
"У нас сломалась стиральная машинка, как раз в тот момент,
когда Саши не было дома, действительно, он был на гастролях. Я сказала Кате
вызвать сантехника. Она вызвала, пришел какой-то наглый мужик и начал меня домогаться",
– рассказала Мария присутствующим на съемочной площадке.
После к обсуждению присоединился певец Данко. Артист был вне
себя от злости.
"Если сейчас выясниться, что это правда, то я тебя лишу
всего, что возможно, потому что за последствия я не отвечаю", – набросился на возлюбленную Данко в программе .
Данко подключили к детектору лжи. Певец подтвердил, что
Мария действительно плохо обращалась с Екатериной. Как-то артисту даже пришлось
разнимать невесту и няню.
После в студии появился предполагаемый
любовник Силуяновой. Мужчина вышел в студию в маске, так как не хотел появляться
на телевидении, также он отказался называть свое настоящее имя.
Такая секретность насторожила редакторов и экспертов ток-шоу,
предполагаемого ухажера невесты певца тоже проверили на полиграфе. Выяснилось,
что герой в маске и Екатерина Жаркова знакомы. Более того, это муж экс-няни. Супруги
хотели отомстить Марии за плохое обращение и невыплату заработной платы.