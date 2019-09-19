Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин, чьи подопечные стартовали в Лиге чемпионов с гостевой победы над немецким Байером (2:1), поделился впечатлениями от матча и от перспектив сыграть следующий матч в чемпионате страны в утренние часы.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, чьи подопечные стартовали в Лиге чемпионов с гостевой победы над немецким "Байером" (2:1), поделился впечатлениями от матча и от перспектив сыграть следующий матч в чемпионате страны в утренние часы."Одно дело задание и тактические наработки, другое – исполнители, — цитирует Семина официальный сайт "Локомотива". – Главные действующие лица – это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо. Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили"."После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, правильное решение приняли мы, выпустив Мурило, который сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в "Локомотиве" ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец – сыграл с листа и сделал то, что мы просили", — сказал тренер.По мнению наставника "Локо", очень сильно сыграли авторы голов в ворота немецкой команды Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать: "Сегодняшняя победа серьезная. Но заглядывать далеко вперед нам не нужно – необходимо подготовиться к матчу в 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас".Семин подверг критике составителей календаря чемпионата России, которые поставили матч "Оренбург" – "Локомотив" на столь раннее время: "Вот как можно после такого матча, как сегодня, в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Интересно, кто поставил матч на такое время?"