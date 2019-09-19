Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью посла Украины в Белграде Александра Александровича о необходимости уничтожения российского государства. Она посоветовала скандальному дипломату более внимательно изучить вопрос распада стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью посла Украины в Белграде Александра Александровича о необходимости уничтожения российского государства. Она посоветовала скандальному дипломату более внимательно изучить вопрос распада стран.Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" обратила внимание на сообщения СМИ о статье украинского посла Александра Александровича "Единственный способ справиться с Россией", в которой дипломат призвал мировую общественность сплотиться для того, чтобы обеспечить распад нашей страны. Александрович подчеркнул, что о военных действиях речи не идет – дескать, достаточно лишь экономических санкций.Материал дополняется.