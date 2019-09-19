Тайные соглашения и договоренности президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным недопустимы, уверены в Киеве. Вчерашний несостоявшийся теракт в украинской столице – предупреждение глава государства, полагает телеведущая Татьяна Даниленко.
Тайные соглашения и договоренности президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным недопустимы, уверены в Киеве. Вчерашний несостоявшийся "теракт" в украинской столице – предупреждение глава государства, полагает телеведущая Татьяна Даниленко.
По официальной версии гражданин, ранее участвовавший в
операции в Донбассе, обещал взорвать мост из-за неразделенной любви. По мнению
телеведущей, случившееся – предупреждение Зеленскому, чтобы он не соглашался на
особый статус Донбасса. Даниленко уверена: это станет началом федерализации
Украины.
Она предупредила, что таких инцидентов будут станет гораздо
больше, если пойдет на уступки России. "Таких "террористов", как
сегодняшний на мосту в Киеве может появиться десятки и сотни, если власть будет
недооценивать фактор войны", – написала телеведущая в своем блоге.
Накануне мужчина угрожал взорвать метромост через Днепр.
Движение поездов красной линии подземки и автомобилей было перекрыто.
События в Киеве происходили на фоне переговоров в Минске,
где стороны обсуждали так называемую формулу Штайнмайера. Она предполагает
временное введение в действие закона об особом статусе Донбасса, после чего в
регионе должны пройти выборы по украинским законам. Их легитимность должны
подтвердить в ОБСЕ, после чего особый статус начнет действовать на постоянной
основе.
Окончание войны в Донбассе было одним из главных
предвыборных обещаний президента . Однако на переговорах в
Минске представители Киева отказались подписывать "формулу
Штайнмайера", сославшись на то, что документ не предусмотрен минскими
соглашениями.