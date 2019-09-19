Тайные соглашения и договоренности президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным недопустимы, уверены в Киеве. Вчерашний несостоявшийся теракт в украинской столице – предупреждение глава государства, полагает телеведущая Татьяна Даниленко.

Тайные соглашения и договоренности президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным недопустимы, уверены в Киеве. Вчерашний несостоявшийся "теракт" в украинской столице – предупреждение глава государства, полагает телеведущая Татьяна Даниленко.По официальной версии гражданин, ранее участвовавший воперации в Донбассе, обещал взорвать мост из-за неразделенной любви. По мнениютелеведущей, случившееся – предупреждение Зеленскому, чтобы он не соглашался наособый статус Донбасса. Даниленко уверена: это станет началом федерализацииУкраины.Она предупредила, что таких инцидентов будут станет гораздобольше, если пойдет на уступки России. "Таких "террористов", каксегодняшний на мосту в Киеве может появиться десятки и сотни, если власть будетнедооценивать фактор войны", – написала телеведущая в своем блоге.Накануне мужчина угрожал взорвать метромост через Днепр.Движение поездов красной линии подземки и автомобилей было перекрыто.События в Киеве происходили на фоне переговоров в Минске,где стороны обсуждали так называемую формулу Штайнмайера. Она предполагаетвременное введение в действие закона об особом статусе Донбасса, после чего врегионе должны пройти выборы по украинским законам. Их легитимность должныподтвердить в ОБСЕ, после чего особый статус начнет действовать на постояннойоснове.Окончание войны в Донбассе было одним из главныхпредвыборных обещаний президента . Однако на переговорах вМинске представители Киева отказались подписывать "формулуШтайнмайера", сославшись на то, что документ не предусмотрен минскимисоглашениями.