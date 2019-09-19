Первая личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом должна состояться на следующей неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Первая личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом должна состояться на следующей неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН.Предстоящая встреча обсуждалась в телефонном разговоре вице-президента США Майкла Пенса с Владимиром Зеленским, в ходе которого была подтверждена неизменная приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщасет ТАССТакже Майкл Пенс высоко оценил решительные действия администрации президента Украины по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку Соединенными Штатами этих усилий.Ранее предполагалось, что первая встреча президентов Украины и США пройдет в Варшаве в начале сентября на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой, но из-за надвигавшегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан" Дональд Трамп туда не поехал, напоминает РИА Новости.