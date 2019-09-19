В пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне в результате открытой там стрельбы погиб, по меньшей сере, один человек, еще двое получили ранения.

В пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне в результате открытой там стрельбы погиб, по меньшей сере, один человек, еще двое получили ранения.По данным СМИ, жертвой стрельбы стала девушка, пострадавшие — мужчина и женщина — были госпитализированы, передает ТАСС. В настоящее время сотрудники местных правоохранительных органов ведут поиск виновника. О других подробностях инцидента пока не сообщается.