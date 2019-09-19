Пострадавший полицейский в связи с полученными травмами госпитализирован

В сентябре этого в органы полиции обратился местный житель, сообщив, что в присутствии двух малолетних детей бывшая супруга в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно.На место незамедлительно прибыли сотрудник полиции и представитель органов опеки. Женщина не не пускала полицейского в квартиру, дралась и кусалась.Тем не менее, свои должностные обязанности представитель власти выполнил, детей временно передали отцу, противоправное поведение женщины задокументировали.Пострадавший полицейский в связи с полученными травмами госпитализирован.Дети 9 и 5 лет в настоящее время возвращены матери. Старший ребенок имеет статус инвалида. СледовательСК России потребовал от органов системы профилактики поставить семью на учет для постоянного контроля за благополучием и безопасностью жизни малолетних.Подозреваемая признала и раскаялась в противоправности своего поведения.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный комитет области