Возле переправы через Керченский пролив неспокойно. У Крымского моста произошло серьезное происшествие. В Сети опубликовали видео ЧП.

Возле переправы через Керченский пролив неспокойно. У Крымского моста произошло серьезное происшествие. В Сети опубликовали видео ЧП.О случившемся сообщили местные СМИ. В акватории порта"Тамань", расположенного недалеко от Крымского моста, села на мельбаржа "Акинси". Сообщается, что ее вынесло штормом.На борту судна находились девять человек. К счастью, жертв ипострадавших нет. Все в порядке и с судном, пробоин "Акинси" неполучило. Видео чрезвычайного происшествия у Крымского моста опубликовано вгруппе "ВКонтакте" "Полезная Тамань".Во время сильного шторма судно снялось с якоря для сменыстоянки, отметили в ГО и ЧС по Темрюкскому району. "Однако ситуация вышлаиз-под контроля и его вынесло на мель в 30 метрах от терминала навалочныхгрузов", – цитирует спасателей "Российская газета".Погода в акватории Керченского пролива известна своимнепредсказуемым характером. Шторма в этих краях – частное явление. К счастью,разгулы стихии не угрожают Крымскому мосту. Перправа – надежное и долговечноесооружение, хорошо защищенное от природных катаклизмов.Тем нелепее прогнозы, которые озвучивают недоброжелатели.Украинцы и им сочувствующие пятый год предсказывают скорую катастрофу – его падение, затопление или проседание.Сейчас строители завершают работы на железнодорожном участкепереправы. Первые поезда должны проехать по к концу года.Пассажирские составы соединят города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом,Ростовом-на-Дону, Казанью, Новосибирском.