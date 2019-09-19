Возле переправы через Керченский пролив неспокойно. У Крымского моста произошло серьезное происшествие. В Сети опубликовали видео ЧП.
Возле переправы через Керченский пролив неспокойно. У Крымского моста произошло серьезное происшествие. В Сети опубликовали видео ЧП.
О случившемся сообщили местные СМИ. В акватории порта
"Тамань", расположенного недалеко от Крымского моста, села на мель
баржа "Акинси". Сообщается, что ее вынесло штормом.
На борту судна находились девять человек. К счастью, жертв и
пострадавших нет. Все в порядке и с судном, пробоин "Акинси" не
получило. Видео чрезвычайного происшествия у Крымского моста опубликовано в
группе "ВКонтакте" "Полезная Тамань".
Во время сильного шторма судно снялось с якоря для смены
стоянки, отметили в ГО и ЧС по Темрюкскому району. "Однако ситуация вышла
из-под контроля и его вынесло на мель в 30 метрах от терминала навалочных
грузов", – цитирует спасателей "Российская газета".
Погода в акватории Керченского пролива известна своим
непредсказуемым характером. Шторма в этих краях – частное явление. К счастью,
разгулы стихии не угрожают Крымскому мосту. Перправа – надежное и долговечное
сооружение, хорошо защищенное от природных катаклизмов.
Тем нелепее прогнозы, которые озвучивают недоброжелатели.
Украинцы и им сочувствующие пятый год предсказывают скорую катастрофу – его падение, затопление или проседание.
Сейчас строители завершают работы на железнодорожном участке
переправы. Первые поезда должны проехать по к концу года.
Пассажирские составы соединят города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом,
Ростовом-на-Дону, Казанью, Новосибирском.